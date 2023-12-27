27 декабря 2023, 10:21
Усадьбу Шубиных отреставрируют в Москве
Собянин: инвестор отреставрирует усадьбу Шубиных в Москве по льготной программе
Городскую усадьбу Шубиных, расположенную на Малой Дмитровке в Москве, отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Всего благодаря льготной программе в столице обновили 22 объекта культурного наследия, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия. В рамках нее инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки», — уточнил он.
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Глава города добавил, что остальными помещениями усадьбы Шубиных владеет частное лицо. Однако условия договора обязываеют полностью отреставрировать фасады объекта.
Собянин напомнил, что программу реализуют в Москве более 10 лет. Она выгодна как городу, который преображается, так и предпринимателям, пользующимся недвижимостью по символической стоимости.
Ранее в Политехническом музее в Москве отреставрировали старую большую аудиторию. В ней воссоздали уникальную систему акустики по технологии XIX века.
Реставрация
Сергей Собянин
Москва 2023
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