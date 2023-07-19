Москва 19 июля 2023, 09:42 Ураган в Москве повалил почти 60 деревьев РИА «Новости»: московский ураган повалил 57 деревьев, пострадали 55 автомобилей РИА «Новости»

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В Москве порядка шестидесяти деревьев сломались из-за урагана и проливного дождя, пострадало более пятидесяти машин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей», — заявил журналистам источник.

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Во вторник в столице за один час выпало не менее четверти месячной нормы осадков, что привело к затруднениям движения транспорта и подтоплениям — так, под воду временно погрузились станции метро «Парк Культуры» и «Кропоткинская», залило Арбатский тоннель. Также после удара молнии на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». Метеорологи пояснили, что основной удар стихии на себя приняли Центральный, Северо-Восточный и Северный административные округа.

Как рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, ущерб московскому бизнесу из-за непогоды составит несколько десятков миллионов рублей.