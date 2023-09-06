Москва 06 сентября 2023, 10:29 Управляющая московского ресторана назвала преимущество онлайн-голосования Сафрончик: дистанционное голосование позволяет экономить время москвичей Фото: freepik.com

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В предстоящие выходные пройдут выборы мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Благодаря электронному голосованию избиратели смогут существенно сэкономить время, заявила агентству «Москва» управляющая ресторана «Сенполия» (бывшая «Булошная») Ирина Сафрончик.

«Если говорить про голосование, не электронное, то, например, у меня, кажется, на это никогда нет времени. А здесь зашел, электронно проголосовал и пожалуйста — никуда не надо выходить», — отметила она.

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Сафрончик назвала большим плюсом, что ДЭГ позволяет выразить гражданскую позицию, не покидая квартиру. Избирателю останется лишь зарегистрироваться и проголосовать. Она также высказалась в позитивном ключе по поводу акции «Миллион призов». Ресторатор считает, что так у избирателей появится больше мотивации проголосовать.

Она призналась, что впервые сама зарегистрировалась, чтобы проголосовать. Кроме того, управляющая добавила, что ее компания заинтересована в участии в акции «Миллион призов», так как это поможет увеличить посещаемость ресторана.

Ранее москвичам рассказали, как ведется подсчет при электронном голосовании. Сроки расшифровки итогов онлайн-голосования будут зависеть от явки.