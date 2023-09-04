Москва 04 сентября 2023, 18:14 Управляемый силой мысли самокат протестировали в Москве Whoosh и Neiry протестировали электросамокат, управляемый силой мысли Фото: freepik.com

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Сервис кикшеринга Whoosh вместе с российской биотехлабораторией Neiry первыми в мире испытали электросамокат, которым можно управлять силой мысли. Его скорость контролируется волновой активностью головного мозга, сообщили в пресс-службе компании.

«В эксперименте использовали нейроинтерфейс Neiry — это устройство, которое снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека. Neiry позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания», — уточнили представители сервиса.

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Разработчики при помощи API подключили нейроинтерфейс Neiry к компьютеру, а его — к самокату Whoosh Segway Ninebot. Алгоритмы проанализировали степень концентрации человека, разработчики связали полученные данные со скоростью электросамоката.

Специалисты объяснили, что скорость самоката растет, когда человек усиливает внимание, то есть фокусируется при отсутствии препятствий на ровной дороге. При снижении концентрации внимания скорость самоката падает. Таким образом, разработчики смогли менять скорость самоката «силой мысли».

В пресс-службе компании отметили, что это экспериментальный проект, сейчас в Whoosh не планируют внедрять эту функцию в массовых поездках.

Ранее москвичам сообщили, что в столице не собираются по примеру столицы Франции запрещать сервисы по аренде электросамокатов. Вместо запретов их будут совершенствовать, как и меры безопасности для участников дорожного движения.