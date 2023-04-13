Москва 13 апреля 2023, 14:42 Универмаг «Елисеевский» в Москве может стать фуд-холлом «Коммерсант»: Realty4Sale может выкупить универмаг «Елисеевский» на Тверской в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Старейший универмаг «Елисеевский» на Тверской улице может стать фуд-холлом. Здание планирует выкупить Realty4Sale — крупный собственник дорогой недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации двух источников «Коммерсанта» на рынке недвижимости, Realty4Sale уже выставила в аренду часть площадей магазина. В самой компании от комментариев отказались, а в департаменте имущества Москвы заявили, что помещения «Елисеевского» по-прежнему находятся в собственности города.

Реклама

Эксперты прогнозируют, что при открытии фуд-холла на месте универмага новый собственник столкнется с двумя проблемами. Первое — здание может не соответствовать техническим требованиям. Второе — специалисты рынка уверены, что Тверская улица перестала быть точкой притяжения москвичей и туристов. Трафик, а следовательно, и доход там будут низкими.

Пустые полки в магазине-гастрономе «Елисеевский» в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка в Москве / РИА «Новости»

Впервые здание «Елисеевского», открывшегося в 1901 году, выставили на торги еще восемь лет назад. Тогда продавали не три тысячи квадратных метров, а пять. Стартовая цена составляла 2,5 миллиарда рублей.