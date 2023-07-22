Москва 22 июля 2023, 18:51 Уникальное посвященное Москве панно появится на станции метро «Яхромская» Собянин: станцию метро «Яхромская» украсит панно, посвященное Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Станцию метро «Яхромская» украсит уникальное панно, посвященное истории Москвы. Об этом в своем Telegeram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

Авторами панно стали архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников.

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Композиция размером 160 на пять метров полностью посвящена 800-летию Москвы, так как станция «Яхромская» строится очень близко от улицы, названной в честь этой круглой даты.

«В 1947 году столице исполнилось 800 лет, и к юбилею готовились с большим размахом. Провели послевоенное благоустройство. Ко Дню города заложили знаменитые сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому. Провели грандиозный спортивный праздник на стадионе „Динамо“. Вечером дали салют», — рассказал Собянин.

Жители Дмитровского и Бескудниковского районов, а также Восточного Дегунина смогут экономить до 15 минут в дороге, когда станция «Яхромская» войдет в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы рассказал, как южные районы столицы — Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно — преобразились за последние 10 лет.