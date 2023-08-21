Москва 21 августа 2023, 11:13 Умер создатель КамАЗа Лев Васильев Создатель КамАЗа Лев Васильев умер на 99-м году жизни Пресс-служба полпредства Татарстана

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Сегодня ночью умер генеральный директор заводов «КамАЗ» и «Москвич» Лев Васильев. Он скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Татарстана.

«Приносим искренние соболезнования его супруге Инне Вениаминовне, родным и близким. О дате и месте прощания сообщим позднее», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Васильев возглавлял завод «КамАЗ» 12 лет. Он стоял у истоков и с нуля создал автогигант, сформировав уникальный кадровый потенциал, который помог ему привлечь в Набережные Челны лучших специалистов.

Кроме этого, Васильев был генеральным директором и завода «Москвич». Он участвовал в создании его первых автомобилей.

Также Васильев возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. Ему присвоили героя социалистического труда и орден Ленина и Золотой звезды «Серп и молот».