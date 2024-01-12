12 января 2024, 14:12
Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн
Основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн умер в возрасте 78 лет в Лондоне
В Лондоне скончался советский и российский искусствовед, художественный критик, куратор и культуролог, директор Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн. Ему было 78 лет, сообщили в Telegram-канале Московской международной биеннале современного искусства.
«После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн», — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы выставки, искусствовед последние дни провел на больничной койке. Несмотря на усилия врачей, с болезнью справиться не удалось.
Бакштейн получил образование в сфере тяжелого машиностроения. Он входил в топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии журнала «Артхроника».
«Светлая память дорогому Иосифу Марковичу. Выражаем глубокие соболезнования Кэти, детям и близким», — написали представители Московской международной биеннале современного искусства.
Москва
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