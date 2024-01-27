Москва 27 января 2024, 11:13 Умер новорожденный детеныш косатки Наи в «Москвариуме» Детеныш косатки Наи умер в «Москвариуме» из-за врожденного порока сердца Freepik

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В столице 26 января скончался детеныш косатки Наи. Причиной смерти стал врожденный порок сердца, сообщили в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

Новорожденная косатка стремительно развивалась в первый месяц жизни, но, несмотря на это, погибла из-за врожденной болезни, которую не смогли выявить.

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Представители центра пояснили, что ветврачи «Москвариума» не обследовали детеныша, чтобы не потревожить процесс выстраивания детско-родительских отношений в первые месяцы. Зоологи лишь визуально контролировали активность маленькой косатки и кормление.

Медицинские процедуры с косатками начинают проводить лишь тогда, когда установится контакт с тренерами, которые помогают животным выстроить доверительные отношения с ветврачами и спокойно реагировать на обследования.

«Команда „Москвариума“ скорбит об утрате малышки и продолжает круглосуточно следить за состоянием Наи», — отметили в центре.

Глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова добавила, что тренеры перевели Наю в отдельный вольер и забрали детеныша на исследования. Сейчас команда «Москвариума» прилагает все силы, чтобы поддержать стабильное эмоциональное и физическое состояние Наи.

Первые в России роды косатки в искусственной среде обитания прошли 29 декабря прошлого года. Они были сложными и длились 10 часов.