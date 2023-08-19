Москва 19 августа 2023, 10:10 Улицу Маршала Новикова в Москве перекроют для киносъемок Дептранс: для киносъемок 22 августа перекроют движение по улице Маршала Новикова Сайт мэра и правительства Москвы

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Два участка по улице Маршала Новикова в Москве перекроют 22 августа для проведения съемок кино. Об этом жителей столицы предупредили в Telegram-канале дептранса.

По данным ведомства, с 09:00 до 14:00 краткосрочное перекрытие движения введут на участке от улицы Академика Александрова до улицы Максимова.

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Затем с 14:00 до 17:00 перекроют участок улицы от дома № 8, корпус 1, до дома № 12, корпус 1.

Ранее москвичей предупредили о перекрытиях в связи с проведением в городе спортивных соревнований — полумарафона «Лужники», забега «Динамо бежит» и триатлона.