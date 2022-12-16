Москва 16 декабря 2022, 18:22 Улица Новой Москвы получит название в честь Николая Носова

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Улица в районе Новое Внуково в ТиНАО получит название в честь детского писателя Николая Носова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента развития новых территорий Москвы.

«К юбилею писателя в новом жилом районе Новое Внуково от группы „Самолет“ его имя получила новая улица», — рассказали в ведомстве.

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Улица находится около реки Незнайки, который является популярным персонажем книг Носова. В конце улицы расположена набережная, там благоустроят общественное пространство с детской зоной, уточнил сайт kp.ru.

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