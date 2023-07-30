Москва 30 июля 2023, 16:10 Уличную программу подготовили на Московском урбанфоруме Уличная программа Московского урбанфорума пройдет с 1 августа по 10 сентября в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский урбанистический форум подготовил уличную программу. Гостей ждут выступления творческих коллективов, мини-чемпионаты по танцам и шоу барабанов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Откроют мероприятие выступления диджеев, а затем московские брасс-бенды и кавер-группы устроят музыкальные батлы «Песни о Москве».

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Перед публикой также выступят инструментальные коллективы. Гости смогут увидеть концерты «Детские песни о главном» с участниками проекта «Саундтрек», которые исполнят популярные композиции из советских кино и мультфильмов в современных аранжировках. Также зрителям представят неоклассику, музыкальную поэзию и фолк-рок в авторской обработке.

Изюминкой программы станут перформансы и инклюзивные постановки от уличных театров, живых статуй, акробатов и фокусников. Посмотреть номера московских артистов в «Лужниках» можно будет с 12:00 до 20:00 по будням, кроме понедельника, а также с 11:00 до 21:00 по выходным.

Ранее жителям столицы сообщили, что «Спортивные выходные» пройдут на Московском урбанфоруме в Гостином дворе. Олимпийские чемпионы, музыканты и актеры проведут тренировки 5 и 6 августа.