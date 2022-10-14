Уличное освещение в Москве переключилось на зимний режим | 360°

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Уличное освещение в Москве переключилось на зимний режим

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что уличное освещение в городе перевели на зимний режим. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что подсветка и фонари теперь включаются раньше, а выключаются позже. Диспетчеры при этом смотрят не только на график, но и на степень освещенности по факту.

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«Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день», — пояснил Бирюков.

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