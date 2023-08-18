Москва 18 августа 2023, 13:00 Улично-дорожную сеть для ЖК «Дмитровское небо» обустроят на севере Москвы Инвестор обустроит улично-дорожную сеть для ЖК «Дмитровское небо» в Москве Пресс-служба Комплеса градостроиительной политики и строительства города Москвы

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Улично-дорожную сеть для жилищного комплекса «Дмитровское небо» выстроит компания-инвестор. О планах на соединение ЖК с городской инфраструктурой рассказала пресс-служба Комплеса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Обустройством УДС займется группа ЛСР, ей в аренду на шесть лет переданы несколько участков в районе Западное Дергунино. Кроме дорог, будет проведено и благоустройство территории.

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«Создание улично-дорожной сети для жилого комплекса позволит значительно улучшить его транспортную доступность. В частности, будут организованы удобные подъезды к социальным объектам — школе и детскому саду, строящимся в составе комплекса», — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

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