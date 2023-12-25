Москва 25 декабря 2023, 19:10 Украшенный к Новому году общественный транспорт начал курсировать в Москве Ликсутов: в Москве украсили общественный транспорт к Новому году Пресс-служба дептранса Москвы

Читать 360tv в

В Москве украсили общественный транспорт к Новому году. На линию вышли праздничные поезда метро, МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, для пассажиров подготовили «вязаный» транспорт. В частности, на Кольцевой линии метро можно прокатиться в «вязаном» поезде, трамвай курсирует по маршруту «А», а электробус — в центре города.

Реклама

Ликсутов уточнил, что 11 составов в метро оформили в новогоднем стиле. Поезд «Еж3» на Таганско-Краснопресненской линии. Новогодние поезда на МЦД-3 и МЦД-4: по одному на каждом из диаметров.

Пассажиры наземного городского транспорта смогут встретить 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных гирляндами. На маршруте № 7 запустили трамвай, салон которого оформили хвойными ветвями. Работают 150 праздничных автобусов. Также 500 машин такси и четыре автомобиля ЦОДД преобразили к празднику. В салонах четырех электросудов регулярных речных маршрутов разместили гирлянды.

Московские улицы также украсили праздничные огни. Иллюминация появилась на более чем 72 тысячах коммерческих объектов — кафе, магазинах, в парках.