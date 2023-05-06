Москва 06 мая 2023, 15:02 Указатели с QR-кодами установили в Москве ко Дню Победы Мэр Собянин: К 9 Мая в столице разместили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях freepik.com

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В Москве появилось десять городских табличек и 87 информационных полей с QR-кодами, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Горожанам предлагают навести на них камеры смартфона, чтобы посмотреть фотографии, узнать истории жизни и о боевых подвигах героев.

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Благодаря QR-коду можно добраться кратчайшим маршрутом до памятника, мемориала, бюста или дома, где в прошлом жили или работали герои ВОВ.

«Историко-патриотическая навигация появилась в столице к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году. Тогда были установлены указатели к Музею Победы на Поклонной горе и домам, в которых жили маршалы-полководцы», — отметил глава города.

В этом году на московских улицах разместят 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами.

Они будут вести в том числе к объектам, связанным с авиакосмической отраслью и посвященным другим знаковым событиям в истории страны, — добавил мэр.