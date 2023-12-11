Москва 11 декабря 2023, 18:52 Указатели к объектам, связанным с освоением Арктики, установили в Москве Бирюков: указатели к 16 связанным с Арктикой объектам установили в Москве Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» / Telegram

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В Москве впервые установили указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, работы провели в ЦАО, СВАО и СЗАО в рамках развития Единой системы навигации, которая создается в Москве с 2014 года.

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«В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Г. А. Ушакову и В. А. Русанову, Дому полярников на Никитском бульваре», — добавил Бирюков.

Таблички создали в соответствии с разработанным стандартом. Информационные столбы встроили в архитектурное пространство улиц, а белый шрифт на синем фоне можно легко прочитать. Указатели помогают жителям и гостям столицы найти дорогу к больницам, театрам, школам, станциям метро и другим социальным объектам.

Ранее на севере Москвы завершили благоустройство территории у станции метро «Яхромская».