02 сентября 2023, 12:28
Ухаживающую за детенышем панду Диндин сняли на видео
Московский зоопарк показал кормление панды Диндин во время ухода за детенышем
Недавно ставшая мамой панда Диндин перешла на малоподвижный образ жизни, чтобы полностью сконцентрироваться на заботе о детеныше. На кадрах съемки, которые опубликовала в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, кормят панду почти что с рук.
В объектив попал и детеныш живущей в российской столице панды — можно услышать его громкий писк, пока Диндин поедает предложенную ей сотрудниками зоопарка еду.
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«Мы помогаем Диндин, кладем еду и воду как можно ближе, чтобы ей не нужно было переживать. Она заботится о малыше, а мы — о ней», — пояснила Акулова.
Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали об условиях жизни больших панд, а также о будущей отправке медвежонка, рожденного в России, в Китай.
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