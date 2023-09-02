Москва 02 сентября 2023, 12:28 Ухаживающую за детенышем панду Диндин сняли на видео Московский зоопарк показал кормление панды Диндин во время ухода за детенышем

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Недавно ставшая мамой панда Диндин перешла на малоподвижный образ жизни, чтобы полностью сконцентрироваться на заботе о детеныше. На кадрах съемки, которые опубликовала в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, кормят панду почти что с рук.

В объектив попал и детеныш живущей в российской столице панды — можно услышать его громкий писк, пока Диндин поедает предложенную ей сотрудниками зоопарка еду.

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«Мы помогаем Диндин, кладем еду и воду как можно ближе, чтобы ей не нужно было переживать. Она заботится о малыше, а мы — о ней», — пояснила Акулова.

Ранее сотрудники Московского зоопарка рассказали об условиях жизни больших панд, а также о будущей отправке медвежонка, рожденного в России, в Китай.