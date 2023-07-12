12 июля 2023, 16:06
Удостоверения кандидатов получили еще четыре претендента на пост мэра Москвы
Мосгоризбирком выдал удостоверения кандидатов еще четырем претендентам на пост мэра Москвы
Еще четырех кандидатов в мэры Москвы зарегистрировали в Мосгоризбиркоме. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Такое решение приняли на заседании комиссии. Так, удостоверения кандидатов на должность главы города получили: вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР и Владислав Даванков — «Новые люди», а также председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов (КПРФ) и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).
Реклама
Выборы мэра Москвы решили провести с 8 по 10 сентября этого года. Отдать свой голос могут все москвичи от 18 лет очно и в дистанционном формате.
Ранее штаб общественной поддержки Сергея Собянина на выборах мэра Москвы заработал в столице.
Единый день голосования
Москва 2023
Реклама
Реклама