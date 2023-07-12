Москва 12 июля 2023, 16:06 Удостоверения кандидатов получили еще четыре претендента на пост мэра Москвы Мосгоризбирком выдал удостоверения кандидатов еще четырем претендентам на пост мэра Москвы ru.freepik.com

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Еще четырех кандидатов в мэры Москвы зарегистрировали в Мосгоризбиркоме. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Такое решение приняли на заседании комиссии. Так, удостоверения кандидатов на должность главы города получили: вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР и Владислав Даванков — «Новые люди», а также председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов (КПРФ) и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

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