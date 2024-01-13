Москва 13 января 2024, 18:22 Удобные подъезды к 15 домам появились в восьми округах Москвы Бирюков: в Москве обустроили удобный подъезд к 15 домам по программе реновации Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Удобные подъездные дороги оборудовали в Москве к 15 домам, которые строятся или построены в рамках программы реновации. Территорию у зданий благоустроили, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Проведены работы по локальному расширению внутриквартальных проездов», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он отметил, что обустройство охватило Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный и Зеленоградский административные округа.

По словам заместителя мэра, строители возводят новостройки по программе реновации на стартовых площадках в жилых кварталах. Дворы с узкими подъездами к домам часто не приспособлены для крупногабаритных автомобилей. Благодаря новым дорогам удалось решить эту проблему и соединить жилые массивы с крупными магистралями.

Бирюков добавил, что специалисты обустроили подъездные дороги общей площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров и сделали почти восемь тысяч «квадратов» тротуаров. Для инвалидов оборудовали удобные съезды. Кроме того, на участках нескольких улиц установили около 60 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Около новостроек высадили более 17 тысяч квадратных метров газона.

В Москве в рамках программы реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек. В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей.