Москва 05 мая 2023, 15:57 «Учителем года Москвы» стал преподаватель русского языка и литературы Сергей Валюгин Мэр Собянин: «Учителем года Москвы» стал Сергей Валюгин, педагог Школы имени Достоевского

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В столице выбрали учителя года, который представит Москву на всероссийском конкурсе. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Валюгин — преподаватель русского языка и литературы в ГБОУ «Школа имени Достоевского» — получил звание «Учитель года Москвы». Осенью он представит столицу на конкурсе «Учитель года России — 2023».

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Педагог разработал авторскую методику под названием «Шестое чувство». Благодаря ей школьники лучше понимают литературные произведения, поскольку дополнительно осваивают их исторический, биографический контекст, а также знакомятся с другими работами писателя.

Всего в номинации участвовали 345 человек, в суперфинал вышли восемь.

«Конкурсанты провели с учениками классные часы и обсудили с ними вопросы выбора профессии, сохранения культурного наследия и проблемы экологии», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что столичные власти поддерживают учителей, обеспечивая им достойную зарплату и различные надбавки. Кроме того, преподавателям предлагают удобную аттестацию без отрыва от работы и предоставляют возможность получить дополнительное профессиональное образование.