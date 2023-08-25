Москва 25 августа 2023, 18:57 Ученый Кульбачевский: частота погодных аномалий в Москве возрастет в течение 30 лет

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В Московском регионе в ближайшие 30 лет могут наблюдаться значительные погодные аномалии. Их частота существенно возрастет, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, сообщила газета «Взгляд».

Специалист спрогнозировал рост экстремальных температур. Так, жара в регионе будет длиться до 22 дней, а число случаев резких перепадов температур возрастет на 30%.

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Кульбачевский также отметил, что самое максимальное количество сильных ливней в Москве ожидается в 2035–2038 годах.