Москва 12 января 2024, 10:00 Ученые из Москвы выпустили первое пособие по разработке и тестированию ИИ в медицине Московские ученые создали пособие по разработке и тестированию ИИ в медицине Freepik

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В Москве ученые выпустили первое руководство по разработке и тестированию нейросети в медицине. Его будут изучать студенты-медики и тестировщики программного обеспечения на основе технологии ИИ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В мире не существует аналогов данного учебного пособия», — уточнил директор Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы Юрий Васильев.

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Он отметил, что учебник написали ученые, которые организовали и вели самый масштабный в мире эксперимент по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение, специалисты-практики, создавшие методики разметки наборов данных, а также разработали первые в России ГОСТы по работе с ИИ.

По словам Васильева, из-за прогнозируемой высокой потребности в специалистах по работе с нейросетями пособие сейчас более чем востребовано.

Учебник поможет получить знания не только тем, кто изучает общественное здоровье и здравоохранение, лучевую диагностику, медицинскую информатику, но и разработчикам ПО. Благодаря пособию они освоят этапы жизненного цикла набора данных в сфере здравоохранения, разберутся с алгоритмами их создания и поймут, как не допускать появление дефектов и ошибок во время разработки наборов данных.

Мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине также провели в Москве. В 15% случаев сервисы искусственного интеллекта для расшифровки различных медицинских снимков направляли на улучшение.