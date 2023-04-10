Москва 10 апреля 2023, 18:16 Ученикам медицинских классов устроят экскурсии по крупнейшим больницам Москвы Заммэра Ракова: ученики 10-х медицинских классов посетят крупнейшие больницы Москвы Pxhere

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Ученикам 10-х предпрофессиональных медицинских классов Москвы устроят экскурсии по крупнейшим многопрофильным больницам столицы. Они смогут увидеть работу медиков в девяти современных стационарах и узнать, как пациентам оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экскурсии устроят в рамках нового стандарта предпрофессионального образования. Они начнутся в апреле.

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«Глубокая профориентация учеников старших классов — важный вектор развития школьного образования в Москве. Мы даем детям возможность составить представление о своей будущей работе и трудоустройстве не по чужим рассказам и фильмам, а по собственным впечатлениям в реальной жизни», — отметила она.

Ракова добавила, что ученики смогут увидеть работу врачей девяти современных больниц столицы. Там они смогут не только посмотреть на работу профессионалов, но и попрактиковаться. Это поможет школьникам лучше определиться со своей профессиональной траекторией, подчеркнула заммэра.

Во время экскурсий ребята узнают о новом стандарте экстренной помощи и поймут, чем обычная операция отличаются от гибридной. Также им расскажут, как медики спасают жизни благодаря инновационному оборудованию. Во время практических занятий их научат делать сердечно-легочную стимуляцию и другие простые медицинские манипуляции.