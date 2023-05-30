Москва 30 мая 2023, 18:26 Учебный корпус с IT-полигоном на западе Москвы построят в 2023 году

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Строительство учебного корпуса в столичном районе Тропарево-Никулино завершится в 2023 году. Об этом рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, сообщила «Национальная служба новостей».

По его словам, большая часть работ в здании уже выполнена, сейчас строители ведут работы по устройству фасадов и монтажу инженерных систем.

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Отмечается, что учебный корпус оборудуют IT-полигоном, лабораторно-исследовательским комплексом и информационным библиотечным центром.