Москва 23 ноября 2023, 13:49 Учебный корпус с дворцом спорта построят в Москве для Российского университета транспорта Бочкарев: Российский университет транспорта получит корпус с дворцом спорта Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Новый образовательный корпус с физкультурно-оздоровительным комплексом построят для Российского университета транспорта в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Посещать занятия в корпусе смогут до трех тысяч студентов», — отметил он.

Реклама

Здание станет составляющей инновационного технологического кластера «Образцово», который начали формировать на территории Москвы. Оно появится в районе Марьина Роща, по адресу Минаевский переулок, дом 2. Общая площадь строения составит 33,5 тысячи квадратных метров.

В девятиэтажном здании разместят учебные и административные помещения — аудитории для семинаров и групповых занятий, деканаты, столовую, гардероб. Подземный уровень отведут под парковочное пространство, которое вместит 72 машины.

На первом этаже оборудуют помещения для занятий тяжелой атлетикой, учебные тиры и фехтовальный зал. На втором этаже расположат спортзалы для художественной гимнастики и командных видов спорта, а также 25-метровый плавательный бассейн.

Также новый спортивный комплекс построят в Реутове в 2024 году. Проект реализует сеть фитнес-клубов на территории спортивной школы «Приалит».