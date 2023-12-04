Москва 04 декабря 2023, 17:42 Учебный корпус на 400 мест построят на севере Москвы Загрутдинов: учебный корпус на 400 мест на улице Правды в Москве возвели на 70% Сайт мэра и правительства Москвы

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Строители приступили к устройству внутренних инженерных сетей в новом учебном корпусе, расположенном на улице Правды в Москве. Уровень готовности объекта составил около 70%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание возведет застройщик АНО «РСИ». В нем смогут учиться 400 детей мест — 200 школьников и 200 дошкольников. Учебный корпус введут в эксплуатацию в 2024 году.

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Школьный блок оборудуют кабинетами, включая индивидуальные помещения логопеда и педагога-психолога, кухней с полным технологическим циклом, медицинским отделением, спортивным и актовым залами, информационным центром с читальным залом и медиатекой.

В дошкольном отделении предусмотрят комнаты для групп со спальнями, буфетами и игровыми зонами. Здесь также разместят кабинеты психологов и логопедов, а также специализированные помещения для занятий музыкой, спортом и развивающими дисциплинами.

Ранее готовность библиотечного корпуса МГТУ имени Баумана в Москве оценили в 90%.