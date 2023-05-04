Москва 04 мая 2023, 15:50 Участок зеленой ветки московского метро, закрытый на ремонт, откроют 10 мая — РБК РБК: движение между станциями метро «Орехово» и «Автозаводская» возобновится с 10 мая РИА «Новости»

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Движение на участке Замоскворецкой линии метро, который закрывали из-за ремонта тоннеля, возобновят 10 мая. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

Со следующей недели должно полностью возобновиться движение по Замоскворецкой линии Московского метрополитена. По информации СМИ, торжественное открытие участка между станциями «Автозаводская» и «Орехово», который был закрыт с ноября 2022 года для реконструкции и ремонта тоннеля, состоится 9-го числа.

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Ранее столичные власти говорили, что открытие станций запланировано на конец мая.