Москва 23 августа 2023, 12:33 Участок салатовой ветки московского метро закроют на три дня Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро закроют С 26 по 28 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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С 26 по 28 августа на салатовой линии метро не будут ходить поезда от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». На это время пассажирам предоставят бесплатные компенсационные автобусы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Станция «Петровско-Разумовская» станет на время конечной. Пассажиры смогут добраться до нужной точки на бесплатных автобусах или выбрать другие маршруты через Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, МЦК и с помощью наземного транспорта. Компенсационные автобусы будут курсировать с интервалом не более трех минут с 05:20 до 02:00.

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На время закрытия участка действующие маршруты автобусов № 167, 170, 179, 215к, 563, 656, 672 и 763 продлят до станции метро «Петровско-Разумовская», а на маршруте М40 появятся короткие рейсы М40к от Лобненской улицы до станции метро «Петровско-Разумовская».

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить у закрытых входов и выходов, чтобы помочь горожанам сориентироваться.

Временные неудобства связаны с подготовкой к открытию новых станций на участке «Селигерская» — «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. После их запуска около 500 тысяч москвичей смогут пользоваться новыми маршрутами.

Ранее тестовые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково» в Москве. С помощью специальных составов проверят работу всех систем.