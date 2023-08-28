Москва 28 августа 2023, 12:16 Участок под строительство спортцентра на юго-западе Москвы выставили на торги Москва выставила на торги участок в Теплом Стане под строительство спортцентра Сайт мэра и правительства Москвы

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Земельный участок площадью 11,7 тысячи квадратных метров в районе Теплый Стан выставили на торги. На нем разместят спортивный центр. Заявку можно подать до 15 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город выставил на открытый аукцион право на строительство спортивного центра и оказание фитнес-услуг в районе Теплый Стан. С победителем подпишут договор на три года», — рассказал он.

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Новый объект площадью до семи тысяч квадратных метров будет соответствовать цветовой гамме уже стоящих домов в районе. Он находится по адресу: Ленинский проспект, дом 139. Инвестор должен будет самостоятельно подключить здание к коммуникациям. Также на его ответственности — поддержание исправного технического состояния объекта.

Торги пройдут 19 сентября. Для участия необходима регистрация.

Ранее Москва выставила на торги два помещения на западе и северо-западе столицы под офис или магазин.