Москва 06 декабря 2022, 06:53 Участок «оранжевой» ветки метро Москвы открыли раньше срока Дептранс: 6 декабря запустили поезда на южном участке Калужско-Рижской линии РИА «Новости»

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Строительные работы завершили раньше срока, поэтому 6 декабря в Москве открыли участок «оранжевой» ветки метро, сняли часть ограничений движения автомобилей и вернули парковки. Об этом объявили в Дептрансе.

Калужско-Рижскую линию между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закрыли с 3 декабря для проходки тоннеля будущей Троицкой ветки. На это время запустили компенсационные автобусы, кроме того москвичи могли пересаживаться на два трамвайных маршрута. Теперь ограничения сняли, ведь рабочие справились с задачей раньше срока.

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В Дептрансе объявили, что ограничения движения для автомобилистов уже начали постепенно снимать, они снова смогут ездить по Ленинском проспекту, улице профсоюзной, проспекту 60-летия Октября и ближайшим улицам. В ближайшее время там возобновят работу парковок, откроют съезды и перенастроят светофоры.

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Ранее власти Москвы рассказали о строительстве Юго-Восточной хорды. Она почти полностью пройдет по воздуху и соединит север города с югом.