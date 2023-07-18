Москва 18 июля 2023, 13:01 Участок московского метро между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская» закроют на выходных Участок московского метро между «Марьиной Рощей» и «Чкаловской» закроют с 22 по 23 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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На этих выходных, 22 и 23 июля, закроют участок Московского метрополитена от «Марьиной Рощи» до «Чкаловской» Люблинско-Дмитровской линии. Рабочие отремонтируют три станции: «Трубная», «Сретенский бульвар» и «Чкаловская». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Специалисты за это время очистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, уберут кабельные линии в стены, а также проведут другие работы», — говорится в сообщении.

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Пассажирам рекомендовали выбирать заранее другие маршруты метро и наземного транспорта. Информацию о путях объезда опубликовали на портале.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили об изменениях в расписании экспрессов до аэропорта Шереметьево на 19 и 20 июля.