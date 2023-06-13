13 июня 2023, 12:04
Участок Ленинского проспекта на юго-западе Москвы начали благоустраивать
Бирюков: благоустройство участка Ленинского проспекта началось на юго-западе Москвы
Во время работ по благоустройству территории Ленинского проспекта планируют расширить тротуары, поменять асфальт, оборудовать парковочные карманы и установить шесть остановок с USB-портами, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
За два года в столице благоустроили два участка магистрали Ленинского проспекта.
Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта.
Петр Бирюков
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В этом году рабочие обновят территорию от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. На месте благоустройства установили строительный городок с ограждениями, сигнальными лампами и информационными плакатами. Для населения обустроили безопасные проходы. Сейчас прокладывают кабельную канализацию, в которую спрячут воздушные линии. Во время работ обновят и увеличат пешеходную зону до более чем 42 тысяч «квадратов». На проезжей части появится новый асфальт и места для парковки.
Кроме того, в зоне благоустройства установят примерно 170 опор контрастного освещения и почти 250 фонарей, разместят комфортные скамейки и навигационные стелы. Две детские и одну спортивную площадку оснастят современным оборудованием. По окончании основных работ на участке Ленинского проспекта высадят деревья и кустарники.
Ранее в Ступине завершилось благоустройство площади Металлургов.
Благоустройство
Ремонтные работы
Москва 2023
Петр Бирюков
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