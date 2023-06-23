Москва 23 июня 2023, 16:09 Участок южного направления МСД в Москве достроят в сентябре

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Строительство участка южного направления Московского скоростного диаметра планируют завершить в сентябре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, протяженность участка составит почти 5 километров, он соединит Лухмановскую и Покровскую улицу. Дорога включит в себя два путепровода и подземный переход в районе Сочинской улицы.

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Собянин отметил, что строительство нового участка улучшит транспортную доступность жителей Некрасовки и Выхино-Жулебино за пределы Москвы