Москва 11 сентября 2023, 14:23 Участок для строительства спорткомплекса с бассейном на востоке Москвы выставят на торги Москва выставит на торги участок для строительства спорткомплекса с бассейном Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва выставит на торги земельный участок на улице Чечулина. Общая площадь объекта составляет 0,47 гектара. На территории планируют возвести спортивный комплекс с бассейном, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Победитель аукциона сможет построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью до 5,3 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

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Гаман добавил, что договор с инвестором заключат на пять лет и шесть месяцев. Именно за этот период здание построят и сдадут в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что Москва выставит на торги четыре помещения на севере столицы. Будущие владельцы смогут разместить свои офисы, магазины и другие коммерческие объекты.