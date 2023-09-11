11 сентября 2023, 14:23
Участок для строительства спорткомплекса с бассейном на востоке Москвы выставят на торги
Москва выставит на торги участок для строительства спорткомплекса с бассейном
Москва выставит на торги земельный участок на улице Чечулина. Общая площадь объекта составляет 0,47 гектара. На территории планируют возвести спортивный комплекс с бассейном, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«Победитель аукциона сможет построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью до 5,3 тысячи квадратных метров», — рассказал он.
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Гаман добавил, что договор с инвестором заключат на пять лет и шесть месяцев. Именно за этот период здание построят и сдадут в эксплуатацию.
Ранее стало известно, что Москва выставит на торги четыре помещения на севере столицы. Будущие владельцы смогут разместить свои офисы, магазины и другие коммерческие объекты.
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