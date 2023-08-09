Москва 09 августа 2023, 13:24 Участок для строительства кафе на севере Москвы выставят на торги Гаман: участок для строительства кафе выставят на торги в Молжаниновском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Московское правительство выставит на торги земельный участок под строительство кафе или ресторана площадью более 760 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

На торги планируется выставить земельный участок в Охтинском проезде на севере столицы площадью 0,15 гектара. На нем можно будет возвести здание площадью до 765 квадратных метров и открыть там кафе или ресторан. Максим Гаман

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что участок имеет хорошую транспортную доступность. Он расположен у перекрестка Ленинградского и Международного шоссе.

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Количество предприятий общественного питания в Москве значительно выросло с 2010 года, увеличившись в 3,5 раза. В настоящее время в Москве открыли около 20,9 тысячи кафе, баров, ресторанов и закусочных. Общее число посадочных мест составило в них 840,7 тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабных инвестиционных проектах в столице. Около 37 гектаров земли передали инвесторам под строительство их производств.