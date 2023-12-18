Москва 18 декабря 2023, 12:30 Участок для организации парковки в центре Москвы выставили на торги Москва выставила на торги место для организации парковки у Комсомольской площади Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти Москвы выставили на аукцион участок для организации парковки в Красносельском районе. Стоянка рассчитана на 31 машино-место. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Инвесторов приглашают к участию в аукционе на право размещения парковки на 31 машино-место поблизости от Комсомольской площади», — рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике.

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Победитель заключит договор на пять лет и получит в пользование участок площадью тысяча квадратных метров по адресу: улица Краснопрудная, дом 18, строение 1. Он будет должен установить соответствующие дорожные знаки, нанести разметку, поставить информационный щит с правилами парковки и условиями оплаты.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут онлайн 23 января.

Ранее москвичам рассказали, где в столице появятся новые перехватывающие парковки.