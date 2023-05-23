Москва 23 мая 2023, 10:16 Участок для автостоянки возле Киевского вокзала в Москве выставили на торги Москва выставила на торги участок для размещения автостоянки в районе Дорогомилово Сайт мэра и правительства Москвы

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На городские торги выставили земельный участок площадью четыре сотки возле Киевского вокзала. Объект расположен по адресу: Украинский бульвар, дом № 15. Победитель организует там наземную парковку на 12 машиномест, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Размер ежегодной платы за размещение некапитального объекта определится по итогам торгов. Принять участие в них могут все желающие. Договор с победителем подпишут на пять лет», — подчеркнул он.

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По словам Щербакова, будущий владелец установит на территории дорожные знаки и информационный щит с указанием правил парковки и условий оплаты, нанесет разметки, обустроит инженерные системы. При необходимости он разместит шлагбаум и пункт охраны.

Заявки на участие можно подать до 16 июня, а 20-го числа пройдут торги. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участка площадью 3,31 гектара в поселении Сосенское.