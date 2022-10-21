Москва 21 октября 2022, 23:46 Участок «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро закроют на полгода Дептранс Москвы: участок метро «Автозаводская» — «Орехово» закроют с 12 ноября на полгода РИА "Новости"

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Участок Замоскворецкой ветки московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закроют на полгода с 12 ноября. Ведется строительство нового тоннеля, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«С 12 ноября 2022 года на срок около 6 месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок „Автозаводская“ — „Орехово“ Замоскворецкой линии метро. Метрополитен совместно с Мосметростроем проведут большой объем работ: фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от „Царицыно“ до „Кантемировской“», — говорится в сообщении дептранса.

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Оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», пояснили в ведомстве, поэтому между этими станциями движение приостановят. Во время ремонта устранят технические недоработки, допущенные при строительстве участка в 1980-х годах.

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Дептранс сообщил, что пассажиры получат «достойную транспортную компенсацию», будут построены альтернативные маршруты, в том числе и бесплатные. Схемы движения появятся на следующей неделе.