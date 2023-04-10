Москва 10 апреля 2023, 13:38 Участников ОПГ отправили в колонию за хищение 300 миллионов рублей под видом инвестиций Прокуратура Москвы: 5 участников ОПГ отправили в колонии за мошенничество на 300 миллионов РИА «Новости»

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Суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ), которые обманом похитили у россиян более 300 миллионов рублей. Они получили деньги, обещая людям высокий доход от инвестирования в сферу строительства жилья и нефтяную отрасль, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В колонии общего режима суд отправил четырех женщин и одного мужчину в возрасте от 37 до 57 лет. Их признали виновными в совершении 615 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

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Организатором преступной группировки был мужчина, женщин судили как соучастниц. Две занимали должности главных бухгалтеров, еще две управляли офисами. Вместе с другими соучастниками они занимались «хищением денежных средств граждан под видом участия в финансово-инвестиционной деятельности».

«Для реализации своего умысла они публиковали в СМИ объявления о возможности получения высокого дохода (свыше 28% годовых) от инвестирования денежных средств в сферу строительства жилья и нефтяную отрасль, которыми якобы занималось ООО „Финансовая группа „ИнвестОйл“. При этом каких-либо конкретных подробностей об осуществляемой деятельности гражданам не предоставлялось», — уточнили в прокуратуре.

Потерпевшие заключали договоры на разные суммы — от 8,5 тысячи до 8,5 миллиона рублей. Некоторые получали проценты: злоумышленники выплачивали их, чтобы создать видимость инвестиционной деятельности. Однако даже эти выплаты были меньше обещанных.

С 2013 по 2015 год члены ОПГ похитили более 300 миллионов рублей у 615 жителей столичного региона. Чаще всего от их действий страдали пенсионеры.

Суд вынес обвинительные приговоры всем пятерым фигурантам: мужчину ждет 14 лет лишения свободы и миллионный штраф, женщин — от восьми до 12 лет лишения свободы со штрафами по 500 тысяч с каждой. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших, которые требовали взыскать с осужденных солидарно причиненный ущерб.