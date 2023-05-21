Москва 21 мая 2023, 15:07 Участники велопарада застряли на станции МЦД-2 «Площадь трех вокзалов» РБК: участники весеннего велофестиваля застряли на станции МЦД-2 «Площадь трех вокзалов» Фото: freepik.com

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Многочисленные участники московского велопарада долгое время не могли выйти со станции МЦД-2 «Площадь трех вокзалов», сообщило РБК в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, на выходе со станции МЦД-2 «Площадь трех вокзалов» образовалась толпа из участников весеннего велофестиваля в Москве. Они долгое время не могли покинуть станцию.

Сегодня днем в столице стартовали весенний велофестиваль и велогонка по Садовому кольцу. Маршрут составляет 16 километров.

Ранее в Минтрансе рассказали, что из-за велофестиваля «Садовое кольцо» пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании смогут бесплатно провозить велосипеды в поездах на всех направлениях этого перевозчика — с 00:00 20 мая по 23:59 21 мая.