Москва 01 июля 2023, 17:02 Участники «Московского долголетия» украсили город цветами Активисты «Московского долголетия» высадили цветочную композицию на Красной площади Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице прошел фестиваль цветов, посвященный открытию 15 новых центров «Московского долголетия». Участники создали композицию из растений в виде буквы М. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Пенсионеры, состоящие в клубах долголетия, высадили больше 15 тысяч цветов в столице во время фестиваля. Они создали клумбу «Московского долголетия» на Красной площади. Мероприятие состоялось 29 июня в честь открытия 15 новых центров.

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«Лучшие цветоводы проекта, которые посещают занятия по ландшафтному дизайну и клубы по садоводству, создали композицию из цветов в виде буквы М. Участники посвятили ее любимой Москве и проекту», — уточнил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

Руководитель сети центров «Московского долголетия» Елена Громова добавила, что участники обрадовались тому, что Сергей Собянин поддержал идею фестиваля. Кроме того, в новом центре «Восточное Дегунино» мэр сам высадил цветок, и теперь на территории появилась клумба с его именной табличкой.

Ранее участники «Активного долголетия» открыли сезон сапсерфинга в Подмосковье.