03 апреля 2023, 17:36
Участники акции «День без турникетов» посетили редакцию «Вечерней Москвы»
В рамках познавательной акции «День без турникетов» участники посетили редакцию «Вечерней Москвы» и ознакомились с процессом создания газеты. Об этом сообщили на сайте издания.
Экскурсию для посетителей провел главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Он рассказал о специфике работы разных отделов редакции и возможностях современного медиацентра.
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Отмечается, что акция «День без турникетов» проходила в Москве с 30 марта по 1 апреля.
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