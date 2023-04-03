Москва 03 апреля 2023, 17:36 Участники акции «День без турникетов» посетили редакцию «Вечерней Москвы»

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В рамках познавательной акции «День без турникетов» участники посетили редакцию «Вечерней Москвы» и ознакомились с процессом создания газеты. Об этом сообщили на сайте издания.

Экскурсию для посетителей провел главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Он рассказал о специфике работы разных отделов редакции и возможностях современного медиацентра.

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Отмечается, что акция «День без турникетов» проходила в Москве с 30 марта по 1 апреля.