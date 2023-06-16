Москва 16 июня 2023, 10:24 Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 150 предприятий из Москвы Багреева: в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 150 московских компаний Сайт мэра и правительства Москвы

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В нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 150 столичных предприятий, сообщила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на ПМЭФ-2023.

По ее словам, с января этого года 37 московских компаний из 150 заключили договор с городом для получения господдержки по национальному проекту «Производительность труда». Большая часть предприятий-участников занимается металлообработкой, производством электрического оборудования, продуктов питания, машин, медицинских инструментов.

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На сегодня 42 компаниям удалось завершить первый этап реализации нацпроекта с внедрением методики повышения производительности труда на пилотном потоке.

Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 миллиарда рублей. Мария Багреева Руководитель столичного департамента экономической политики и развития

Благодаря использованию современных инструментов повышения эффективности производства компании сокращают время работы и трудовые затраты, а также экономят ресурсы, снижают себестоимость продукции и высвобождают деньги для развития предприятия. Например, участники нацпроекта после внедрения метода бережливого производства в прошлом году отметили рост доходов в среднем на 11% выше, чем компании, которые еще только осваивают их.

Ранее московские предприятия заключили контракты с партнерами из 26 дружественных стран.