Москва 04 июня 2023, 11:29 Участниками ярмарок «Сделано в Москве» стали более 80 столичных компаний Мэр Собянин: в ярмарках «Сделано в Москве» приняли участие больше 80 столичных компаний Фото: freepik.com

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В конце мая свыше 80 столичных предпринимателей представили свою продукцию на ярмарках «Сделано в Москве». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Во время Московской недели предпринимательства на ярмарках, которые прошли с 26 по 28 мая, производителям одежды, продуктов и других товаров удалось представить свои товары в разных районах города в ТЦ, бизнес-центрах и на фестивале.

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«Программа „Сделано в Москве“ — отличный способ для столичных производителей, в том числе для молодых компаний и малоизвестных брендов, повысить узнаваемость своего товара и познакомить с ним тысячи горожан», — отметил мэр.

Благодаря программе у производителя развивающих книг с объемными элементами «НеКнижка» возросла ежемесячная выручка на 30%. Семейная творческая мастерская «ЛисАрт» обрела первых розничных покупателей.

Под брендом «Сделано в Москве» московские бизнесмены размещают свою продукцию на маркетплейсах, а также площадками для их товаров становятся ярмарки, бизнес-маркеты, фестивали, отраслевые выставки.

Ранее горожанам сообщили, что московским предпринимателям окажут бесплатную юридическую поддержку.