Москва 04 июня 2023, 16:26 Участниками акции «Дни исторического и культурного наследия» стали больше 10 тысяч человек в Москве Собянин рассказал, как в Москве прошла акция «Дни исторического и культурного наследия» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Дни исторического и культурного наследия в столице тысячи участников посетили более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Горожане смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время памятников архитектуры», — отметил мэр.

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Юные посетители по специальной программе «Азбука наследия» прослушали лекцию о стилях в архитектуре, сходили на экскурсии. Также детям предложили выполнить задания и принять участие в археологических раскопках.

В этом году к акции впервые присоединились Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, музей-театр «Булгаковский дом», фабрика-кухня в 1-м Боткинском проезде.

Все желающие могут совершить виртуальные туры по объектам культурного наследия, а также изучить фотографии и описания зданий, памятников, музеев, биографии знаменитых горожан на сайте «Узнай Москву».

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