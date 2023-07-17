Москва 17 июля 2023, 14:21 Участникам программы реновации предложили поселиться в 239 новостройках Власти Москвы предложили участникам программы реновации квартиры в 239 новостройках Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала программы реновации жителям столицы предоставили возможность поселиться в квартирах в 239 новостройках. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

По информации руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в столице полностью расселили 487 старых зданий, 247 из которых уже демонтировали. Жильцы еще 308 домов продолжают переселение.

Жители 795 старых домов уже получили в них новые квартиры или находятся в процессе осмотра жилья и оформления необходимых документов. Больше всего расселяемых зданий на юго-востоке Москвы — 125, на востоке — 113 и на западе столицы — 101 дом. Максим Гаман Руководитель департамента городского имущества Москвы

Сейчас по программе реновации возводится и проектируется 406 новостроек, большая часть которых — 230 домов — находится на месте старых построек. Площадь возводимых объектов позволит начать переселение около 280 тысяч человек.

Ранее Мосгосстройнадзор сообщил о планах возвести в районе Северное Измайлово по программе реновации дом с подземной парковкой.