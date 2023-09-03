Москва 03 сентября 2023, 12:24 Участие в забеге «Моспром» приняли около 3000 человек Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанистического форума состоялся 2 сентября в парке Победы на Поклонной горе в столице. Принять участие в нем пригласили всех желающих. Число спортсменов в этом году достигло трех тысяч человек, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что здоровый образ жизни и спорт в современных реалиях все чаще становятся неотъемлемой частью общества.

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«Мы поддерживаем этот тренд и активно внедряем его среди сотрудников столичных фабрик и заводов», — сказал Овчинский.

Забег, в котором промышленники пробуют свои силы и выносливость, организуют третий год подряд. Их друзья, семьи и коллеги тоже могут принять участие в соревновании и всегда помогают спортсменами преодолевать дистанции.

«В этот раз количество спортсменов достигло трех тысяч человек», — уточнил Овчинский.

На выбор им предложили три дистанции. Расстояние в 10 километров пользовалось особой популярностью — его решили преодолеть 1,4 тысячи человек. Порядка 1,2 тысячи спортсменов пробежали пять километров, а более 400 участников пробовали свои силы в забеге на один километр.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В конце забега победителям вручили медали, кубки. Спортсмены также получили подарки от предприятий.

В Москве предоставляют огромные возможности для тех, кто занимается спортом, и болельщиков. В городе реконструировали старые и построили новые стадионы, улучшают их транспортную доступность, открывают спортивные центры.

У спортсменов теперь больше возможности как для тренировок, так и для участия в соревнованиях, а тем, кто за них болеет, удобнее посещать спортивные мероприятия.

Для любителей спорта обустроили спортплощадки с тренажерами, уличные воркаут-зоны, проводят тренировки с инструкторами и другие активности.