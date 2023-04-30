30 апреля 2023, 22:10
Уборкой улиц Москвы займется робот «Пиксель»
Собянин: первый в России робот-уборщик появился на улицах Москвы
Первого в России робота-уборщика под названием «Пиксель» запустили на улицах Москвы в тестовом режиме. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.
«Это разработка московской компании „Автономика“ — резидента кластера „Ломоносов“ в научно-технологической долине МГУ… <…> В столице сейчас работают 112 стартапов и инновационных компаний», — написал он.
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Собянин отметил, что над разработкой программной части, кузова, шасси и конструкцию робота трудилась российская команда. Также он указал на вклад белорусских партнеров в работу на элементами дизайна и системой управления.
По словам мэра, «Пиксель» способен выполнять влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. Причем на его работу время года не повлияет. Сейчас робот работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.
Традиционный общегородской субботник провели в Москве 15 апреля. В нем приняли участие почти 1,7 миллиона человек. Собянин сообщил, что в этот день в столице высадили около тысячи деревьев и подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников».
Роботы
Сергей Собянин
Москва 2023
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