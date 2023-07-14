Москва 14 июля 2023, 20:06 «У меня дед воевал». Будущие контрактники из Москвы рассказали о своей мотивации пойти на службу Будущие московские контрактники назвали подвиги воевавших дедов своей мотивацией РИА «Новости»

Читать 360tv в

В пункте отбора на контрактную службу, который расположен на улице Яблочкова, добровольцы готовы заключить соглашение с Минобороны. Они объяснили журналистам агентства городских новостей «Москва», почему приняли решение вступить в войска.

По словам новобранцев, они вдохновились примером своих дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне и теперь готовы отправиться на линию фронта.

Реклама

«У меня очень сильная мотивация. Я давно к этому шел, готовился. Эта мотивация у меня с собой. Ее дал мне мой дедушка. Это медаль за победу над Германией. Именно сейчас, в этот момент мы нужны своей стране», — пояснил один из кандидатов.

Другой претендент рассказал похожую историю: он также намерен пойти по стопам воевавшего с фашистами деда и защитить страну в сложный момент.

«Я патриот своей страны. Я не первый раз защищаю Родину. Два месяца дома побыл, а сейчас еду обратно. Это мой долг. У меня дед воевал», — уточнил он.

Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе.